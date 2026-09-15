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Autori i emisionit “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Fidan Jupolli ka treguar për atë që po ndodh në Hagë, kur kanë mbetur edhe pak orë deri te shpallja e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në emisionin “Edicioni Special” në Klan Kosova, Jupolli ka thënë se gjatë ditës së sotme, një numër i madh i shqiptarëe kanë zbarkuar në Hagë.
Ai ka thënë se emocionet e tyre janë të mëdha, pasi që besojë në drejtësi dhe shpalljen të pafajshme të katër ish-krerëve të UÇK-së.
“Duke e pas parasysh se vendimi nuk i prekë vetëm katër individë, por e prekë krejt të kaluarën dhe të ardhmen tonë dhe luftën tonë për liri. Normalisht, që ngarkesa dhe emocionet, sigurisht që pritja është që nesër katërshja e UÇK-së dhe e atyre që bënë shtetin tonë, pritet lirimi.”, ka thënë ai.
Jupolli ka thënë se në Hagë sot ka qenë një ditë maratonike, me një numër të madh të veteranëve, të familjarëve të të akuzuarve, të qytetarëve nga Kosova e trevat tjera shqiptare, nga diaspora, kanë arritur në afërsi të objektit të Gjykatës Speciale.
“Mundem me cek që sot ka qenë një ditë maratonike në Hagë. Jemi pak metra nga parku ku është dhënë leja për të qëndruar. Është një numër i madh që kanë ardhur nga Kosova e diaspora. UÇK-ja e dha edhe njëherë mesazhin e madh se është e vetmja që i bën bashkë krejt shqiptarët. Emocionet e bisedat me të gjithë personat që kanë ardhur sot kanë qenë të ndryshme dhe të ndjeshme. Qytetarët janë të ngarkuar emocionalisht dhe ndihen krenarë për lirinë e çlirimin e Kosovës. Sot Haga ka qenë e mbushur me shqiptarë nga të gjitha trevat shqiptare, por edhe nga diaspora.”, ka thënë ai.
Jupolli ka shtuar se numri i qytetarëve nesër pritet të jetë edhe më i madh dhe se presin lirimin e ish-krerëve të UÇK-së. /Klankosova.tv