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Gazetari i emisionit “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Fidan Jupolli, po qëndron në Hagë, ku do të përcjellë verdiktin final për ish-krerët e UÇK-së, i cili do të jepet të mërkurën nga ora 10:00.
Jupolli, në një paraqitje direkte nga rrugët e kryeqytetit të drejtësisë, tha se të mërkurën, “ky qytet mund ta marrë epitetin e historisë ku liria aplaudohet, liria vlerësohet, liria nuk gjykohet”.
“O do ta mbajë turpin e njerëzimit, turpin e epokës, turpin e shekullit, ku liria gjykohet”, tha mes tjerash Jupolli.
Më tej, ai tha se ndonëse qytetarët e kanë parë ndërtesën e Gjykatës Speciale, por shtoi se “asnjëherë nuk e kanë parë rrugën që kalohet deri te ajo gjykatë”.
Ai njoftoi se para Gjykatës, platforma “Liria ka Emër” ka marrë leje për një tubim nga ora 19:00.
Ndiqeni paraqitjen e Fidan Jupollit nga rrugët e Hagës: