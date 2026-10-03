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Nesër do të mbahet protestë afër Parlamentit Evropian në Bruksel mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
“Të dashur bashkatdhetarë, më 4 tetor këtu është vendi ku do të mbahet protesta e radhës në mbështetje të krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, për krerët e shtetit të Kosovës”, ka njoftuar Ademi.
“Ju bëjmë ftesë të gjithëve të vini në këtë shesh, afër Parlamentit Evropian”.
“Ju presim më 4 tetor, nga ora 14:00 deri në orën 16:00 në sheshin afër Parlamentit Evropian”.