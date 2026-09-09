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Detaje të reja janë bërë publike nga seanca me dyer të mbyllura për Jozefin Markun dhe Kristjan Nikollin, të akuzuar për dhunën ndaj Eduard Kuçit, ish-banorit të Big Brother VIP Kosova.
Në dëshminë e tij, Marku është mbrojtur duke u shprehur se ka qenë veprim gjaknxehtësie dhe se Kuçi i ka sharë familjen.
“Kërkoj ndjesë për veprimin. E kam kryer në gjaknxehtësi e sipër. Nuk e njihja më parë Eduard Kuçin. E kam njohur në rrjetet sociale, ku më ka sharë familjen.
E kam goditur vetëm një herë me shpullë, duke i thënë të më kërkojë falje që më ka sharë familjen”, raportohet se është shprehur Jozefin Marku, raporton Top Channel.
https://klankosova.tv/e-godita-vec-nje-here-me-shpulle-zbardhet-deshmia-e-jozit-ne-gjykate