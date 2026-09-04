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Jozefin Marku ka reaguar për Top Channel pas qarkullimit të videos ku ai dhe disa persona të tjerë shfaqeshin duke dhunuar ish-konkurrentin e Përputhen, Edi Kuçi.
Marku thotë se kjo ngjarje, e ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës, është një ‘skenë aktrimi’, dhe se asgjë nuk ka ndodhur në realitet.
“Asgjë s’ka ndodhur, jemi aktorë, e kemi bërë vetë”, u shpreh ai në një komunikim përmes mesazheve me redaksinë e Top Channel Web.
I pyetur në lidhje me lëshimin e urdhër-arrestit nga Prokuroria e Pejës, ai e cilëson si ‘fake’ dhe të pavërtetë.
“Janë fake, nuk kam arsye të jem atje”, pretendon Marku.