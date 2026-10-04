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Aktorja dhe moderatorja e njohur shqiptare, Jonida Vokshi, ka zgjedhur fjalë të veçanta për të uruar nënën e saj me rastin e ditëlindjes.
Përmes një postimi në Facebook, Jonida ka ndarë një fotografi me të ëmën, shoqëruar me një dedikim plot dashuri dhe mirënjohje për rolin e saj në jetën e familjes.
“Heroina ime. Më rrite mua dhe vëllain, sot po rrit Emin dhe Ian. Nuk u lodhe kurrë, nuk u ankove kurrë. Vetëm përkushtim dhe dashuri! Të dua në pafundësi! Dhe të uroj pafundësinë në këtë 63-vjetor tëndin”, ka shkruar ajo./Klankosova.tv