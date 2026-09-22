Lajmet e fundit
Jonathan David po përjeton një rilindje të madhe te Atletico Madrid.
Kanadezi shënoi edhe në derbin ndaj Real Madridit, duke realizuar golin e tij të tretë radhazi në tri paraqitjet e para në La Liga.
Por pas këtij shpërthimi fshihet edhe historia e vështirë te Juventusi. Sipas Gazzetta dello Sport, trajneri Luciano Spalletti e kishte kritikuar Davidin për mungesë karakteri dhe ndikimi në zonën e rreptësisë, ndërsa nuk e konsideronte si një qendërsulmues tipik.
Pas ndeshjes ndaj Parmës dhe vërshëllimave të tifozëve, vetë lojtari u bind se duhej të ndryshonte ambient.
Tani, larg Torinos, David ka gjetur golin dhe besimin. Gazzetta e vendos atë mes sulmuesve që janë “rilindur” pas largimit nga Juventusi. /Klankosova.tv