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Jona i ka rrëfyer Vëllait të Madh një detaj nga periudha para hyrjes në Big Brother, duke treguar se ishte kontaktuar nga Edita para se të bëheshin pjesë e shtëpisë.
Ajo ka treguar se kishin komunikuar përmes një shoku të përbashkët, por nuk ishin takuar asnjëherë, pasi Jona nuk kishte dashur të bënte plane para hyrjes në shtëpi.
“Unë dhe Edita kemi pasur një kontakt të përbashkët para se të hyja në Big Brother. Edita ka dashur të takohemi, por ne nuk jemi takuar, për shkak se unë kam dashur t'i pres dinamikat në shtëpi. Nuk e kam njohur Editën.
Kemi pasur një shok të përbashkët, i cili më ka treguar në telefon se edhe ajo do të hynte brenda. Unë i kam thënë se nuk dua të bëj plane, sepse nuk jam tip që bëj plane. Së pari, dua të vërej gjithçka nga afër dhe, së dyti, dua t'i lë gjërat të rrjedhin natyrshëm”, ka rrëfyer Jona.
Detajet në videon e mëposhtme: