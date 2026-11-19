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Pas largimit të Olechkës, Fuego i shpreh pëlqimin Jonës.
Pas eliminimit të Olechkës nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 5, duket se një zhvillim i ri ka ndodhur mes Fuegos dhe Jonës.
Ndonëse Fuego kishte shfaqur afërsi me Olechkën gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, Jona ka zbuluar në dhomën e rrëfimit se ai tashmë ia ka shprehur pëlqimin asaj.
Duke folur me Vëllain e Madh, Jona tregoi se interesimi i Fuegos kishte nisur që në ditët e para të qëndrimit në shtëpi, por më pas raportet mes tyre ishin distancuar.
“Fuego ma ka shpreh pak a shumë pëlqimin ndaj meje. U kanë pak edhe prej javës së parë, ditëve në fillim, në mënyrë indirekte. Tani u patëm distancu, tani u kanë me Olechkën, tash ma ka shpreh pëlqimin”, ka deklaruar Jona.
Ajo shtoi se kjo situatë nuk e pengon dhe se e konsideron të drejtën e Fuegos të shprehë ndjenjat e tij.
“Njëherë jena fine, e tash e mas e kqyrim çka po ndodh”, u shpreh Jona.
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