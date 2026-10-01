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Joao Felix dëshiron të rikthehet te Barcelona pas përfundimit të aventurës së tij në Arabinë Saudite.
Portugezi ka kontratë me Al-Nassr deri në qershor 2027, por synon rikthimin në futbollin evropian si lojtar i lirë, transmeton Klankosova.tv.
Sipas “Sport”, Barcelona është destinacioni i preferuar i 26-vjeçarit.
Aktualisht transferimi i tij nuk është prioritet për katalanasit, por situata mund të ndryshojë, ndërsa Felix është i gatshëm të ulë ndjeshëm pagën për t’u rikthyer në “Camp Nou”.