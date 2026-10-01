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Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza i ka shpërndarë pamjet e protestës së sotme në Prishtinë, në të cilën morën pjesë mijëra qytetarë.
Të gjithë pjesëmarrësit, edhe njëherë, kundërshtuan aktgjykimin dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Pjesë e këtij marshi protestues, ka qenë edhe Hamza me bashkëpunëtorë.
Pas protestës, ai ka thënë se populli i Kosovës nuk e pranon padrejtësinë.
“Jo në emrin tim! Jo në emrin tonë!”, ka shkruar Hamza, derisa i ka shpërndarë pamjet nga numri i madh i pjesëmarrësve në marshin e sotëm. /Klankosova.tv