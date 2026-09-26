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Kombëtarja e Shqipërisë e nisi me këmbë të mbarë aventurën në Ligën C tëNations League, duke mposhtur pastër 2-0 Bjellorusinë, por vëmendje të madhe mori atmosfera në shkallët e stadiumit, ku tifozët kuqezi dolën hapur në mbrojtje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në tribunat e mbushura me flamuj kombëtarë, tifozët shpalosën banerin me sloganin tashmë të njohur “Jo në emrin tim”, në shenjë proteste dhe revolte ndaj aktgjykimit dënues të 16 shtatorit nga Dhomat e Specializuara në Hagë ndaj katër ish-drejtuesve të UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë 90 minutave të takimit nuk munguan as thirrjet e vazhdueshme dhe të njëzëshme në kor “UÇK, UÇK”.
Kjo fitore i jep tri pikët e para Shqipërisë në këtë grup, ku bëjnë pjesë edhe Finlanda e San Marino, teksa pas tre ditësh kuqezinjtë do të luajnë në udhëtim ndaj San Marinos.