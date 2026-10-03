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Protestuesit e iniciativës “Jo në emrin tim”, pas përfundimit të protestës së ditës së 18-të, kanë marshuar drejt njërës nga hyrjet e Kuvendit të Kosovës, ku kanë kërkuar votimin pa vonesë të ndryshimeve dhe plotësimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Në këtë aksion, protestuesit kanë lexuar një nga një emrat e 110 deputetëve të Kuvendit, duke u bërë thirrje që të veprojnë dhe ta votojnë projektligjin.
Aksioni është zhvilluar në kohën kur, sipas protestuesve, kanë mbetur edhe tri ditë deri në përfundimin e afatit për zgjedhjen e presidentit. Ata kanë kërkuar që deputetët të mos e shtyjnë më tej votimin e ndryshimeve ligjore.
Protesta “Jo në emrin tim” ka hyrë në ditën e 18-të, me kërkesën për veprime konkrete të institucioneve në mbrojtje të UÇK-së dhe të çlirimtarëve./Klankosova.tv