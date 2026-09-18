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Qytetarët do të protestojnë edhe sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, pas vendimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë.
Protesta është paralajmëruar të nisë nga ora 21:00, ndërsa motoja e saj do të jetë “Jo në emrin tim”.
Kjo është dita e tretë e protestave në Prishtinë, ndërsa njoftimin për protestën e sontme e ka bërë të ditur udhëheqësi i saj, Çlirim Haziri.
Edhe gjatë ditës së sotme është mbajtur një protestë në shesh, e organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së./Klankosova.tv