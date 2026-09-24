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Një protestë paqësore është paralajmëruar të mbahet më 4 tetor në Bruksel, me thirrjen “Jo në emrin tim!”.
Sipas posterit të publikuar nga organizatorët, protesta do të zhvillohet në zonën evropiane të Brukselit, në Jean Reyplein, nga ora 14:00 deri në 16:00, transmeton Klankosova.tv.
Në njoftim bëhet e ditur se tubimi organizohet me moton “Lufta për liri nuk është krim”, ndërsa pjesëmarrësit ftohen të bashkohen në protestën që synon të përcjellë një mesazh për paqen dhe kundërshtimin e dënimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Organizatorët deklarojnë gjithashtu se protesta është e autorizuar zyrtarisht dhe se do të shoqërohet nga Policia e Brukselit.