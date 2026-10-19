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Drejtuesi i iniciativës “Jo në emrin tim”, Çlirim Haziri ka kërkuar nga presidentja Justina Shiroka-Pula që ta dekretojë Ligjin për Specialen ose ta kthejë në Kuvend nëse konsideron se ka nevojë për përmirësime.
Duke kërkuar të mos priten ditët e fundit, por të bëhet punë menjëherë, Çlirim Haziri deklaroi se përkrah krijimin e komisionit qeveritar për hartimin e një strategjie shtetërore lidhur me proceset gjyqësore ndaj ish-udhëheqësve të UÇK-së.
Ai gjithashtu paralajmëroi se mund t’i kthehen protestave nëse shteti nuk vepron.
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