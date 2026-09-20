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Sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë për herë të pestë është mbushur me qytetarë në protestën me moton “Jo në emrin tim”, e organizuar në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po përballen me procesin gjyqësor në Hagë.
Në mesin e protestuesve është shpalosur një flamur gjigant kuqezi, ndërsa nga turma janë dëgjuar vazhdimisht thirrjet “UÇK, UÇK, UÇK”.
Atmosfera në shesh është elektrizuar edhe gjatë rikthimit të momentit historik kur Hashim Thaçi shpalli Pavarësinë e Kosovës, pamje që u pritën me brohoritje dhe duartrokitje nga qytetarët e pranishëm.
Në protestë është kërkuar nga Qeveria e Kosovës që të fuqizojë mbështetjen financiare për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-së në proceset gjyqësore në Hagë.
Në mesin e të pranishmëve janë parë edhe familjarë të ish-krerëve të UÇK-së.
Në pamjet e siguruara nga Klan Kosova, Ledri Vula shihet i shoqëruar nga Altin Krasniqi djali i Jakup Krasniqit, Klestor Veseli djali i Kadri Veselit, si dhe Endrit Thaçi djali i Hashim Thaçit.
Vlora Jashari, vajza e ish-komandantit Sahit Jashari, është shprehur se historia e Kosovës nuk mund të përcaktohet nga një aktgjykim.
Ndërkaq, veterani Bekim Shyti ka folur për rolin e ish-krerëve të UÇK-së në historinë e Kosovës, duke i cilësuar ata si “vizionarë, trima dhe burrështetas” dhe duke theksuar se, sipas tij, liria erdhi falë kontributit të tyre.
Në skenën e protestës është ngjitur edhe këngëtari Ledri Vula, i cili me fjalët “Jo në emrin tim!” ka elektrizuar turmën e pranishme në shesh.
Një nxënës prishtinas i është bashkuar qytetarëve të mbledhur në shesh, ndërsa mori fjalën në emër të nxënësve të komunës së Prishtinës.
Pamje emocionuese janë shfaqur edhe në fund të protestës, ku qytetarët kanë ndezur flakadanë ndërsa në sfond është dëgjuar kënga “Mora fjalë”.
Megjithatë, edhe pas përfundimit të protestës, rrugët e kryeqytetit janë mbushur me vetura të stolisura me flamuj kuqezi. Pamjet nga Prishtina tregojnë kolona të shumta automjetesh që kanë vazhduar qarkullimin nëpër rrugët e qytetit, duke krijuar një atmosferë të veçantë pas përfundimit të protestës.
Pas përfundimit të protestës së mbajtur sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, Policia e Kosovës ka qëndruar në gatishmëri për të garantuar rendin dhe sigurinë.
/KlanKosova.tv/