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Bashkatdhetarët që jetojnë në Gjermani janë ftuar të marrin pjesë në protestën që do të mbahet sonte në Stuttgart.
Protesta, e cila është paralajmëruar të nisë në ora 19:00, organizohet nga të rinj shqiptarë në Gjermani dhe vjen si kundërshtim ndaj dënimit të ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara të Kosovës me seli në Hagë, raporton Klankosova.tv
“Jo në emrin tim” është motoja e protestës, për të cilën organizatorët kanë njoftuar se është lejuar nga policia e qytetit.
Në njoftimin për protestë, pjesëmarrësit janë ftuar të jenë të pajisur me flamurin kombëtar dhe emblemën e UÇK-së, si dhe të veshur me ngjyrat kuq e zi./Klankosova.tv