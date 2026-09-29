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Komuna e Skenderajt e ka miratuar Deklaratën “Jo në emrin tim”, që kundërshton aktgjykimin dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Kryetari i kësaj komune, Sami Lushtaku ka thënë se Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka bërë luftë për liri.
“Faleminderit të gjithë anëtarëve të Kuvendit Komunal të Skenderajt për mbështetjen njëzëri të propozimit tim për miratimin e Deklaratës “JO NË EMRIN TIM”, përmes së cilës shprehim mospajtimin me aktgjykimin e shkallës së parë të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, solidariteti me familjet e tyre dhe ritheksohet se lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte luftë për liri dhe çlirim.
Ai ka thënë se votimi në Kuvendin Komunal është dëshmi se të gjithë qytetarët e Kosovës kundërshtojnë Gjykatën Speciale.
“Ky votim i njëzëshëm është një dëshmi e qëndrimit të përbashkët të Kuvendit dhe qytetarëve të Skenderajt: “JO NË EMRIN TIM!” Mirënjohje për secilin anëtar që e mbështeti këtë deklaratë!”, ka shkruar Lushtaku. /Klankosova.tv