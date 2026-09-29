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Këngëtarja e njohur, Dhurata Dora, ka shprehur mbështetjen e saj për protestën “Jo në emrin tim”, e cila do të mbahet më 1 tetor në Prishtinë.
Protesta do të mbahet në sheshin “Skënderbeu”, duke nisur nga ora 16:00, transmeton Klankosova.tv.
Ajo zhvillohet në kundërshtim me vendimin dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Dhurata Dora, përmes mbështetjes së saj, është bërë pjesë e figurave publike që kanë përkrahur thirrjen për pjesëmarrje në protestën e 1 tetorit.