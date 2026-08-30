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Një person është gjetur i vdekur të shtunën në shtëpinë e tij në Dragash.
Sipas raportit të Policisë, dje në stacionin policor është paraqitur djali i viktimës, i cili ka njoftuar se babai i tij është gjetur pa shenja jete në shtëpi.
Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku viktima është gjetur i shtrirë në shtrat.
Vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor, transmeton Klankosova.tv.
Sipas deklarimit të djalit, viktima jetonte i vetëm.
“Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion”, thuhet tutje në raportin e policisë./Klankosova.tv