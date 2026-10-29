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Jeton Vllasaliu dhe Nexhat Vllasaliu, të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e biznesmenit Bedri Rexhepi, kanë kundërshtuar vendimin e gjykatës në Gjykatën Supreme.
Ankesa e tyre ka të bëjë me dënimin me burgim të përjetshëm, të shqiptuar ndaj tyre për këtë rast.
Gjykata Supreme pritet ta shqyrtojë çështjen në kuadër të procedurave ligjore për kundërshtimin e vendimit, njofton Klankosova.tv.
Bedri Rexhepi ishte raportuar i zhdukur në prill të vitit 2021, ndërsa rasti i vrasjes së tij kishte nxitur vëmendje të madhe publike.