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Gabriel Jesus do të jetë goditja e radhës nga Barcelona.
Pas dështimit për të transferuar Julian Alvarezin, Barcelona ka gjetur alternativën e saj në sulm, transmeton Klankosova.tv.
🔵🔴📞 “My knee? It’s perfect”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Gabriel Jesus has landed in Barcelona to complete €10m plus €4m and 20% sell-on move from Arsenal.
🎥 @victor_nahe pic.twitter.com/7RaOhGStVB
Sulmuesi brazilian ka mbërritur në Barcelonë, ku fillimisht do t’i kryejë testet mjekësore dhe më pas do të firmosë kontratën dyvjeçare.
“Blaugranat” kanë paguar rreth 14 milionë euro për kartonin e tij, ndërsa debutimi i tij me fanellën e Barcelonës pritet të vijë shumë shpejt.