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Pas një angazhimi të gjatë dhe bashkëpunimit ndërmjet Bashkësisë Islame dhe Komunës së Prishtinës, është dhënë leja për ndërtimin e xhamisë në Shkabaj.
Lajmin e ka bërë të ditur Agron Canolli, i cili ka thënë se ky është një hap i rëndësishëm për banorët e Shkabajt dhe besimtarët myslimanë.
Canolli ka shkruar në Facebook, se realizimi i kësaj kërkese të kahershme është rezultat i vullnetit, bashkëpunimit dhe angazhimit ndërmjet institucioneve.
“Ky është një hap i rëndësishëm për banorët e Shkabajt, për besimtarët dhe për gjithë komunitetin. Një kërkesë e kahershme po merr rrugë drejt realizimit, duke dëshmuar se me vullnet, bashkëpunim dhe angazhim, punët e mira bëhen realitet. Urime banorëve të Shkabajt dhe të gjithë besimtarëve! Uroj që kjo xhami të bëhet vend i adhurimit, paqes, bashkimit dhe mirësisë për të gjithë”, shkroi Canolli./Klankosova.tv