Lajmet e fundit
Këngëtarja dhe aktorja amerikane, Jennifer Lopez qeshi me lot kur një fans e përdori historinë e saj të ‘martesave të dështuara’ si shaka. Një video e reagimit të saj u bë virale në rrjetet sociale.
Në shfaqjen e emisionit të saj televiziv “The JLO Show: Live in Las Vegas” në New York, Lopez foli për jetën e saj personale dhe përmendi se ishte divorcuar katër herë, gjatë të cilave ngriti katër gishta.
Ja një historik i martesave të saj:
Jennifer Lopez u martua për herë të parë me Ojani Noa në vitin 1997 dhe u divorcuan vitin pasardhës.
Nga viti 2001 deri në vitin 2003, ajo ishte e martuar me balerinin Cris Judd, dhe në vitin 2004, u martua me këngëtarin Marc Anthony, me të cilin ka binjakë.
Ata u divorcuan në vitin 2014.
Burri i saj i katërt ishte aktori Ben Affleck. Pasi i dhanë fund fejesës së tyre në fillim të viteve 2000, ata u pajtuan gati dy dekada më vonë dhe u martuan në vitin 2022.
Ata u ndanë në vitin 2024 dhe divorci u finalizua në vitin 2025./Klankosova.tv