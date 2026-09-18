Lajmet e fundit
Zhurma e motoçikletave në rrugët e qyteteve është bërë një shqetësim i shpeshtë për qytetarët, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes dhe natës. Motorët që kalojnë nëpër zona të banuara, në disa raste me sisteme të modifikuara të shkarkimit, prodhojnë zhurmë të lartë e cila depërton në banesa dhe prish qetësinë e banorëve.
Fenomeni nuk lidhet me të gjithë motoçiklistët. Përfaqësues të komunitetit të tyre thonë se bëhet fjalë për një numër të vogël motoristësh që u bëjnë modifikime mjeteve për të rritur zhurmën. Drenicë Spahija, përfaqësuese e klubit të motoçiklisteve femra, thotë se klubi nuk e përkrah një praktikë të tillë dhe se motoçiklistët duhet të respektojnë qytetarët dhe rregullat e komunikacionit.
Sipas saj, një prej qëllimeve të klubeve është edukimi dhe vetëdijesimi i motoristëve, jo vetëm për çështjen e zhurmës, por edhe për sigurinë në rrugë. Ajo u bën thirrje motoçiklistëve që të shmangin krijimin e zhurmës në zona të banuara dhe të përdorin hapësira të përshtatshme për aktivitetet e tyre.
Spahija thotë se ankesat e qytetarëve janë të shumta, por thekson se numri i atyre që shkaktojnë zhurmë është i vogël krahasuar me numrin e përgjithshëm të motoçiklistëve. Sipas saj, klubet duhet të vazhdojnë me aktivitetet vetëdijësuese për respektimin e rregullave, sigurinë në komunikacion dhe përdorimin e motorëve në gjendjen e paraparë nga prodhuesi.
Profesori i komunikacionit dhe njohësi i kësaj fushe, Nol Deda, thotë se ekziston një kufi i përcaktuar me ligj për nivelin e zhurmës dhe se, sipas tij, ai është 85 decibel për mjetet me një gjurmë dhe automjetet. Tejkalimi i këtij niveli mund të jetë bazë për masa ndëshkuese në trafik.
Deda thekson se identifikimi i motoristëve që shkaktojnë ndotje akustike mund të bëhet përmes patrullave dhe mbikëqyrjes së rrugëve, ndërsa matja e saktë e nivelit të zhurmës mund të kryhet edhe gjatë kontrollit teknik të mjeteve.
Problem të veçantë paraqesin zonat e banuara dhe hapësirat e përcaktuara si zona të qeta. Sipas Dedës, në këto zona duhet të respektohen rregullat e përcaktuara, ndërsa qytetarët që përballen me zhurmë të tepërt mund ta raportojnë rastin te policia.
Përveç zhurmës, profesori ngre shqetësim edhe për sigurinë e motoçiklistëve. Ai i cilëson mjetet me një gjurmë si mjete me nivel të lartë rrezikshmërie dhe u bën thirrje motoristëve të jenë veçanërisht të kujdesshëm, duke e përshtatur vozitjen me kushtet në rrugë.
Ndërkaq, aspektin ligjor të problemit e shpjegon njohësi ligjor, Petrit Lladrovci. Sipas tij, çështja mund të shihet në dy drejtime: modifikimet e mjeteve dhe zhurma e shkaktuar, veçanërisht gjatë orarit të natës.
Lladrovci thotë se në rastet kur një mjet ka modifikime apo ndryshime pa u kryer procedurat përkatëse të testimit, mund të ketë kundërvajtje dhe gjobë, ndërsa në rrethana të caktuara mund të merret edhe masa e konfiskimit të mjetit.
Ndiqni në vijim kronikat e përgatitura nga Kiks Kosova për këtë çështje:
Ndiqeni emisionin e plotë: