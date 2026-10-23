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Ushqyerja cilësore gjatë shtatzënisë luan një rol vendimtar në shëndetin e nënës dhe zhvillimin e foshnjës. Një menu e ekuilibruar duhet të përfshijë fruta, perime, produkte qumështi, proteina dhe drithëra të plota. Dieta nuk duhet të jetë perfekte dhe devijimet e rastit janë në rregull, shkruan Prindërit.
Një dietë e shëndetshme gjatë shtatzënisë i siguron trupit lëndë ushqyese thelbësore dhe ekuilibrin e duhur të karbohidrateve, yndyrnave, proteinave dhe kalorive për rritjen e fetusit. Rekomandohet të konsumoni tre deri në katër racione frutash, tre deri në pesë racione perimesh, tre racione produktesh qumështi, dy deri në tre racione proteinash dhe tre racione drithëra të plota çdo ditë. Është gjithmonë më mirë të krijoni një plan diete në bashkëpunim me një mjek ose nutricionist, transmeton Klankosova.tv.
Këshilla ushqyese për të përziera dhe lodhje
Nëse nuk jeni në gjendje të përmbushni qëllimet tuaja ushqyese çdo ditë, mos u shqetësoni. Të përzierat në mëngjes, neveritë ndaj ushqimit ose lodhja mund ta bëjnë të vështirë të hani shëndetshëm. Në këto situata, planifikimi ndihmon. Përgatitni vakte dhe ushqime të thjeshta paraprakisht për të kursyer kohë, shkruan Index.hr.
Smoothiet e bëra me fruta dhe perime të freskëta ose të ngrira janë të shpejta, ushqyese dhe mund të ndihmojnë në lehtësimin e të përzierave. Është një ide e mirë të keni në dispozicion një shumëllojshmëri ushqimesh të shëndetshme, veçanërisht nëse vaktet e plota duken të tepërta. Çelësi është moderimi dhe gjetja e një ekuilibri midis ushqimeve të përgatitura në shtëpi, atyre të përgatitura dhe atyre të dërguara me porosi.
Frutat: 3 deri në 4 racione në ditë
Rekomandohen tre deri në katër racione frutash të freskëta, të ngrira ose të konservuara në ditë. Nëse zgjidhni fruta të konservuara, kërkoni ato në lëngun e tyre natyral, jo në shurup të trashë. Frutat e thata dhe lëngu 100 përqind i frutave janë gjithashtu zgjedhje të mira, por ato përmbajnë më shumë sheqer dhe më pak fibra sesa opsionet e freskëta.
Një racion është, për shembull, një mollë mesatare, gjysmë bananeje ose gjysmë filxhani fruta të grira. Një racion llogaritet gjithashtu si një e katërta filxhani fruta të thata ose rreth 1.8 decilitra lëng frutash 100 përqind.
Perimet: 3 deri në 5 racione në ditë
Për të marrë gamën më të gjerë të lëndëve ushqyese, mbushni pjatën tuaj me perime me ngjyra të ndryshme. Rekomandohen perime të gjelbra të errëta si brokoli, lakra jeshile dhe spinaqi; portokalle si karrota dhe patate të ëmbla; të verdha si misri dhe specat; dhe të kuqe si domatet dhe panxhari.
Një porcion është një filxhan me perime të gjelbra të gjalla ose gjysmë filxhani me perime të grira, të gatuara ose të gjalla. Nëse e peshoni ushqimin tuaj, një porcion standard është midis 115 dhe 170 gramëve.
Produktet e qumështit: 3 porcione në ditë
Produktet e qumështit ofrojnë kalcium për zhvillimin e foshnjës suaj dhe shëndetin e kockave të nënës suaj. Nëse nuk konsumoni produkte qumështi, kërkoni alternativa me bazë bimore që janë të fortifikuara me kalcium dhe kontrolloni etiketat, pasi produktet ndryshojnë.
Një porcion është një filxhan qumësht ose kos ose 1.5 ons djathë natyral si çedar. Rekomandohen djathërat natyralë, dhe djathërat e përpunuar duhet të jenë të kufizuar. Megjithatë, një dietë e ekuilibruar nuk do të thotë se është perfekte, kështu që herë pas here mund të kënaqeni me djathë të përpunuar. Edhe pse mjekët shpesh rekomandojnë produkte me pak yndyrë, ato me yndyrë të plotë mund të jenë gjithashtu pjesë e një diete të shëndetshme.
Proteina: 2 deri në 3 porcione në ditë
Një dietë e ekuilibruar në tremujorin e parë duhet të përfshijë proteina, dhe qëllimi është të konsumoni dy deri në tre porcione në ditë. Zgjedhjet e mira përfshijnë mish të ligët, peshk dhe vezë të përgatitura me yndyrë minimale, si dhe fasule, thjerrëza, qiqra, bizele, arra dhe fara.
Një porcion është 60 deri në 85 gramë mish i gatuar, që është afërsisht sa madhësia e një pakete letrash, ose një filxhan fasule të gatuara, dy vezë, dy lugë gjelle gjalpë kikiriku ose 30 gramë arra.
Drithëra: 3 porcione në ditë
Rekomandohet që të paktën gjysma e drithërave të konsumuara çdo ditë të jenë drithëra të plota, që është rreth tre porcione. Zgjidhni bukë integrale dhe oriz të kaftë në vend të bukës së bardhë dhe orizit. Drithërat e plota përmbajnë fibra, yndyrna të shëndetshme, vitamina B dhe minerale.
Fibra është veçanërisht e rëndësishme gjatë shtatzënisë sepse ndihmon në ruajtjen e tretjes së rregullt dhe mund të zvogëlojë rrezikun e kapsllëkut. Një porcion është një fetë bukë integrale, 350 ml drithëra mëngjesi integrale ose gjysmë filxhani bollgur të gatuar.
Ekuilibri është çelësi
Një dietë e pasur me lëndë ushqyese gjatë shtatzënisë është thelbësore për shëndetin tuaj dhe zhvillimin e foshnjës suaj. Mundohuni të zgjidhni ushqime ushqyese për të mbajtur vaktet tuaja të ekuilibruara. Është e rëndësishme të mbani mend se dieta juaj nuk ka pse të jetë perfekte dhe se është në rregull të kënaqeni me ndonjë ëmbëlsirë herë pas here.