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Gazetarja e Klan Kosova, Rina Mujku, e cila në vazhdimësi ka përcjellë nga afër procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së, ndodhet edhe këtë herë në Hagë, ndërsa numërimi mbrapsht ka nisur për vendimin e madh të 16 shtatorit.
Nga kryeqyteti i drejtësisë, Mujku ka nisur raportimin për zhvillimet në Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Ajo tha se kjo është një javë vendimtare, pasi të mërkurën pritet të shpallet verdikti final ndaj Hashim Thaçit, Rexhep Selimit, Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit.
Mujku foli edhe për procesin e dytë gjyqësor, ku sërish kryepersonazh është ish-presidenti Hashim Thaçi.
Mujku u shpreh se procesi për akuzat për tentim të pengimit të drejtësisë, i cili ka nisur të enjten, ka vazhduar edhe të premten, teksa sot zhvillohet dhe kryhet me kundërpërgjigjet e palëve./Klankosova.tv