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Ndjesinë e të qenit i verbër, një qytetar e ka përjetuar vetë.
Kjo ka ndodhur në aktivitetin e organizatës joqeveritare “You can do” që është zhvilluar të dielën në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Njerëzve me Shkop të Bardhë në Prishtinë.
Në ditën e dytë të aktiviteteve, interesimi nga kalimtarët ta përjetojnë verbërinë është jo i vogël, raporton Klan Kosova.
Tek ata që provojnë diçka të tillë thuhet se vërehet një rëndesë emocionale.
Atë që e përjetonin ata që e provonin ecjen me shkop të bardhë, në fund e linin si shënim të shkruar në fletore.
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