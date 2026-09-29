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Emrin që e lypën me muaj, për ta gjetur iu mbeti veç edhe rrafsh një javë.
Veç shtatë ditë i kanë në dispozicion deputetët për ta zgjedhur presidentin e vendit, ndaj për ta kryer këtë punë para të martës së 6 tetorit kur përfundon afati, u tha se bisedimet janë kthyer, raporton Klan Kosova.
U.D. presidentja, Albulena Haxhiu tha se kryeministri Albin Kurti është duke zhvilluar takime për këtë qëllim.
“Urojmë te kemi marrëveshje për presidentin sepse zgjedhjet nuk i ndihmojnë as Kosovës, as qytetareve e as atyre në Hagë”, ka thënë ajo.
Votime të reja të parakohshme nuk duan as në partinë e dytë.
Shefi i Grupit Parlamentar i PDK-së, Arian Tahiri ka theksuar se partia ku vepron ai prej ditës së parë ka qenë e angazhuar që t’i shmanget zgjedhjeve.
Megjithatë nuk treguan nëse do të kenë takime me Vetëvendosjen për këtë pozitë, qarën për të cilën thonë se mund ta bëjë veç kryetari i subjektit më të madh.
Nga koalicioni në pushtet tregojnë që qëllimi vazhdon që presidenti të mos jetë kandidat partiak.
Për kontribut në zgjedhje të presidentit kanë shfaqur gatishmëri nga Lidhjen Demokratike, derisa rezultatet e krejt tentimeve ka kohë të dihen deri më 6 tetor, para se vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme.
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