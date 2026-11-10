Lajmet e fundit
Personat që jetojnë me diabet të tipit 1 përballen jo vetëm me sfidat shëndetësore, por edhe me stigmën dhe paragjykimet, sidomos gjatë fëmijërisë dhe në ambientet shkollore.
Këto çështje u diskutuan në një tryezë të organizuar nga specialistët e Endokrinologjisë në QKUK dhe Shoqata për Mbështetjen e Personave me Diabet Tip 1 në Kosovë, në kuadër të aktiviteteve për Ditën Botërore të Diabetit, më 14 nëntor.
Në këtë takim u diskutua edhe për trajtimin multidisiplinar, monitorimin e sëmundjes dhe rëndësinë e kontrolleve të rregullta të veshkave, syve dhe shputave.
Për më shumë detaje, ndiqni kronikën në vazhdim: