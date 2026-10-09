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Java e tetë e Superligës së Kosovës mund të sjellë ndryshime në renditje, si në garën për kreun, ashtu edhe në pjesën e poshtme të tabelës.
Prishtina kryeson me 18 pikë nga gjashtë ndeshje, e ndjekur nga Malisheva me 16 pikë, por me një ndeshje më shumë. Dukagjini ka 12 pikë, ndërsa Drita dhe Gjilani nga 11. Ballkani renditet i gjashti me 10 pikë, para Drenicës me nëntë, Feronikelit 74 me gjashtë, Llapit me tri dhe Vushtrrisë, që ende nuk ka marrë pikë.
Përballja mes Dritës dhe Malishevës është ndër më të rëndësishmet e kësaj jave. Një fitore e Malishevës do ta çonte në 19 pikë dhe mund ta vendoste në krye të tabelës, në varësi të rezultatit të Prishtinës. Në rast të fitores së Dritës, gjilanasit do të shkonin në 14 pikë dhe do t'i afroheshin kreut. Barazimi do t'i jepte Malishevës 17 pikë, ndërsa Dritës 12.
Prishtina, ndërkohë, synon fitoren e shtatë radhazi në përballjen e kësaj xhiroje me Dukagjinin. Nëse fiton, kryeqytetasit do të shkonin në 21 pikë dhe do ta forconin pozitën e parë. Barazimi do t'i çonte në 19 pikë, ndërsa humbja do t'u jepte mundësi rivalëve të afroheshin ose ta kalonin në renditje.
Edhe dueli Llapi – Ballkani ka rëndësi për të dyja skuadrat. Ballkani, me 10 pikë, kërkon të afrohet me grupin e kreut, ndërsa Llapi synon të dalë nga fundi i tabelës. Fitorja do ta çonte Llapin në gjashtë pikë, kurse Ballkanin në 13.
Në përballjen Vushtrria – Gjilani, vendasit kërkojnë pikët e para të sezonit, ndërsa Gjilani synon të përfitojë për t'u afruar me pozitat e para. Një fitore do ta çonte Gjilanin në 14 pikë, kurse Vushtrrinë në tri.
Drenica dhe Feronikeli 74, nga ana tjetër, do të kërkojnë pikë për të përmirësuar pozitat në mesin dhe pjesën e poshtme të tabelës. Drenica mund të shkojë në 12 pikë me fitore, ndërsa Feronikeli 74 mund të arrijë në nëntë.
Të gjitha ndeshjet e Superligës së Kosovës transmetohen në Artmotion. /Klankosova.tv