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Java e pestë e Superligës së Kosovës pritet të sjellë emocione të shumta, me pesë përballje që do të zhvillohen në tri ditë. Ekipet kosovare do të zbresin në fushë të martën, të mërkurën dhe të enjten, në një mesjavë të ngjeshur me duele interesante.
Të martën, vëmendja do të jetë në Skenderaj, ku Drenica do ta presë Prishtinën në stadiumin “Bajram Aliu”. Kjo përballje nis në ora 16:00.
Në të njëjtën orë, në stadiumin “Liman Gegaj”, Vushtrria do të jetë nikoqire e Llapit, në një tjetër sfidë që pritet të jetë mjaft interesante.
Programi vazhdon të mërkurën. Feronikeli 74 do ta presë Dritën në stadiumin “Rexhep Rexhepi”, me ndeshjen që do të nisë në ora 16:00.
Ndërkohë, në mbrëmje, Gjilani dhe Ballkani do të përballen në stadiumin me bari sintetik. Ky takim është caktuar të zhvillohet nga ora 19:00.
Java e pestë do të mbyllet të enjten, me ndeshjen ndërmjet Dukagjinit dhe Malishevës. Dy skuadrat do të përballen në stadiumin “18 Qershori”, ndërsa sfida nis në ora 19:00.
Me pesë ndeshje në program dhe disa përballje mes skuadrave me objektiva të ndryshme, java e pestë pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në renditjen e Superligës së Kosovës.