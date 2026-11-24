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Arsim Jashari, shef i asamblistëve të PDK-së në Kuvendin Komunal të Lipjanit, është shprehur i pakënaqur me ndarjet buxhetore për nivelin lokal për vitin e ardhshëm.
Në emisionin “Fol me Arin” në Klan Kosova, ai ka vlerësuar se Lipjani po përballet me padrejtësi në ndarjen e mjeteve buxhetore, duke marrë parasysh, sipas tij, zhvillimin dhe nevojat e kësaj komune.
Jashari ka pretenduar se komunat e udhëhequra nga Lëvizja Vetëvendosje kanë përfituar buxhet më të lartë, sesa ato që udhëhiqen nga partitë e tjera. /Klankosova.tv