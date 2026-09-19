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Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, ka marrë pjesë në konferencën e Kartës së Adriatikut A5, e cila këtë vit u mbajt në Zadar të Kroacisë.
Sipas njoftimit të FSK-së, konferenca u drejtua nga komandanti i Komandës Amerikane për Evropë (EUCOM), gjenerali Alexus G. Grynkewich, ndërsa pjesëmarrës ishin edhe shefat e mbrojtjes nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Në fokus të diskutimeve ishin sfidat aktuale gjeopolitike dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal për stabilitet dhe paqe të qëndrueshme, raporton Klankosova.tv.
Gjatë konferencës, Jashari zhvilloi takime dypalëshe me drejtues të lartë ushtarakë ndërkombëtarë, përfshirë komandantin e EUCOM-it, gjeneralin Alexus G. Grynkewich, si dhe zëvendëskomandantin e Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate në Napoli, gjeneralin Peter K. Scot.
Në këto takime u diskutua për rritjen e ndërveprueshmërisë mes forcave, koordinimin operacional dhe mbështetjen strategjike të aleatëve euroatlantikë për zhvillimin e kapaciteteve të mbrojtjes së Kosovës.
Ndërkaq, gjatë fjalës së tij në konferencë, Jashari ka kërkuar zyrtarisht që Kosova të pranohet me të drejta të plota në Kartën e Adriatikut.
“Ai ritheksoi se tranzicioni i suksesshëm i FSK-së dhe gatishmëria e saj për të kontribuar në misione ndërkombëtare e bëjnë vendin një partner të besueshëm dhe të natyrshëm, i cili meriton të jetë pjesë e plotë e të gjitha strukturave dhe iniciativave të sigurisë euroatlantike”, thuhet në njoftimin nga FSK./Klankosova.tv