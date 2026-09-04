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Bazuar në provat në të cilat mbështetet aktakuza e Prokurorisë Speciale ndaj 35 serbëve të dyshuar për sulmin në lagjen e familjes Jashari më 1998, është vërtetuar se gjatë sulmit në fshatin Prekaz i Poshtëm, nga Forcat Speciale të Policisë Serbe, është përdorë armatim i kalibrit të rëndë.
Llojin e armatimit të përdorur e vërtetojnë më së miri gjurmët e mbetura të armatimit të përdorur, të gjetura në vendin e ngjarjes, përkatësisht në lagjen Jasharaj në fshatin Prekaz i Poshtëm.
Kjo pasqyrohet qartë përmes fotografive që janë pjesë e aktakuzës, të cilat mund t’i shihni më poshtë: