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Një video është bërë virale në rrjet teksa futbollisti i Barcelonës njëherësh i kombëtarës gjermane Karim Adeyemi, ka shkuar në qendrën stërvitore të "blaugranave" me veturën xhip Cadillac Escalade.
Por, e veçanta e saj është se ky automjet ka targat e Kosovës me kodin 05 që i përkasin rajonit të Ferizajt.
Kjo nuk duket të jetë rastësi, pasi që futbollisti është dhëndërr i Kosovës.
Ai është i martuar me këngëtaren Loredana Zefi, që vie nga qyteti i Ferizajt.
Videoja është postuar edhe nga faqja zyrtarre e Fanklubit të Barcelonës në Kosovë.