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Banka e Japonisë (BOJ) ka rritur normën bazë të interesit në 1.25%, niveli më i lartë i regjistruar në 31 vjet, ndërsa vendi vijon të largohet nga politika e normave ultra të ulëta të interesit që e karakterizuan ekonominë japoneze për dekada.
Në një vendim të pritshëm, banka qendrore japoneze e rriti të premten normën nga 1% në 1.25%, duke e çuar atë në nivelin që nuk ishte parë që nga viti 1995, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Vendimi vjen në një kohë kur ekonomia globale po përballet me presione të shtuara inflacioniste, të nxitura ndër të tjera nga rritja e çmimeve të energjisë si pasojë e luftës në Iran.
Edhe bankat e tjera të mëdha qendrore kanë ndërmarrë hapa të ngjashëm. Të mërkurën, Rezerva Federale e ShBA-së rriti normën bazë të interesit për herë të parë në më shumë se tre vjet, ndërsa Banka Qendrore Evropiane kishte rritur kostot e huamarrjes në fillim të këtij muaji.
BOJ ka nisur një cikël të vazhdueshëm të rritjes së normave që nga viti 2024, kur norma bazë ishte në -0.1%. Që atëherë, banka e ka rritur normën gjashtë herë gjatë dy viteve e gjysmë të fundit.
Me këto hapa, autoritetet monetare japoneze synojnë ta afrojnë nivelin e normave të interesit me atë të ekonomive të tjera të mëdha, ndërsa përpiqen të menaxhojnë presionet e reja mbi ekonominë.
Rritja e normave të interesit zakonisht ushtron presion për forcimin e monedhës vendase, pasi normat më të larta mund t'i bëjnë asetet e denominuara në atë monedhë më tërheqëse për investitorët.
Japonia, ndërkohë, përballet me një sërë sfidash ekonomike, përfshirë dobësimin e vazhdueshëm të jenit, rritjen e çmimeve dhe tkurrjen e fuqisë punëtore.