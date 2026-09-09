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Deputetja e LVV-së, Arbërie Nagavci, ka folur në lidhje me deklarimin e deputetit të Listës Serbe, Igor Simiq, se propozimi i tyre për nënkryetar të Kuvendit bëhet “në emër të popullit serb”.
Mirëpo, në një prononcim për media në hollin e Kuvendit, deputetes së LVV-së iu bë e ditur se Simiqi, edhe në të kaluarën kishte bërë deklaratë të tillë në Kuvend, raporton Klankosova.tv.
“Janë deklaruar në Kuvend?”, pyeti e habitur Nagavci.
Pastaj, shtoi se “unë mund të deklaroj që, si deputete, me aq sa kuptoj gjuhën serbe, në deklaratën e menjëhershme të deputetit, unë kam reaguar menjëherë te kryetarja e Kuvendit dhe në diskutim me deputetët tjerë”.
“Kjo do të thotë se një çështje e tillë duhet të adresohet, besoj se është e qëllimshme sepse, ndërkohë që deputeti Gruda tha se kjo nuk paraqet asnjë problem, pastaj zonja Vlora Çitaku në takim te kryetarja e Kuvendit e pa si problem një deklaratë të tillë... pra, përtej asaj, ne jemi të interesuar që në këtë kuvend të mos ketë deklarata të tilla kundërkushtetuese”, theksoi Nagavci.