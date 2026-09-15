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James Rodriguez ka njoftuar zyrtarisht fundin e karrierës së tij ndërkombëtare me Kombëtaren e Kolumbisë. Vendimi vjen pas një kapitulli 15-vjeçar me fanellën verdhekuqe.
Mesfushori 35-vjeçar debutoi me Kolumbinë në vitin 2011 dhe u shndërrua në një prej figurave më të rëndësishme të historisë së saj, raporton Klankosova.tv.
Në total, James regjistroi 127 paraqitje dhe 34 gola me Kolumbinë. Ai luajti në tre Botërorë, ndërsa kulmi i tij ishte Botërori 2014 në Brazil, ku fitoi Këpucën e Artë me gjashtë gola.
Ai largohet nga kombëtarja si një prej legjendave të saj, pas një karriere ku ishte edhe një prej futbollistëve kryesorë të Kolumbisë në epokën moderne. /Klankosova.tv