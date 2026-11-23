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Të dielën, në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 hyri Valdrina, bashkëshortja e Valdetit.
Ajo qëndroi për 24 orë brenda shtëpisë, duke aktivizuar kështu edhe vetë banorin.
Për aq kohë sa zgjati, Valdeti tha se u dashurua edhe një herë në Valdrinën, duke i përshkruar momentet me të si të paharrueshme, transmeton Klankosova.tv.
“Ma keni kthy vitin 2012 edhe niher. Jam dashuru edhe niher, sikur për herë të parë”, u shpreh ai.
Banori po ashtu ka treguar se kjo është hera e parë që ai dhe Valdrina qëndrojnë larg njëri-tjetrit dhe pa kontakt për një kohë kaq të gjatë.
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