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Pas rreth gjashtë orëve të qëndrimit në shtëpinë e tij në Prishtinë, Jakup Krasniqi ka përfudnuar vizitën në familje.
Ai është larguar nga shtëpia e tij me veturat e EULEX-it, nga ku do të niset drejt Hagës.
Qytetarët kanë pritur për orë të tëra para shtëpisë së tij, por nuk kanë pasur mundësi ta takojnë.
Në momentin kur ai është larguar me veturat e EULEX-it, ata e kanë përcjellë nga afër këtë moment.
“UÇK, UÇK”, kanë brohoritur vazhdimisht.
Krasniqi është lejuar të vizitojë familjen e tij, për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore të bashkëshortes së tij.
Kjo është vizita e tij e dytë në Kosovë që nga arrestimi i tij para gjashtë vjetësh nga Gjykata Speciale.
Herën e parë, ai ishte lejuar të vinte në Kosovë, pas vdekjes së vëllait të tij. /Klankosova.tv