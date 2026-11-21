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Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka mbërritur edhe mëngjesin e sotëm në shtëpinë e tij në lagjen Velani të Prishtinës, ku ka takuar vetëm familjarët e ngushtë.
Daut Krasniqi, vëllai i Jakup Krasniqi, këto ditë është parë nëpër media duke pritur rrugëve afër shtëpisë në së vëllait të tij, e gjithashtu qëndronte në ballkonin e shtëpisë së vet, që të paktën ta shohë vëllain Jakupin, meqë ta takonte nga afër ishte e pamundur.
E sot, në pamundësi për t'i takuar nga afër, Krasniqi i ka përshëndetur me dorë nga oborri i shtëpisë së tij, familjarët tjerë që po e përcillnin atë nga ballkoni i shtëpisë së tyre.
Kujtojmë se kjo vizitë shënon përmbylljen e qëndrimit të tij katërditor në Kosovë, i cili iu mundësua nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë për arsye humanitare. /Klankosova.tv