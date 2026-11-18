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Në vizitën e dytë në Kosovë që nga transferimi në Hagë, Jakup Krasniqi do të qëndrojë për më shumë se gjashtë orë.
Klan Kosova ka mësuar se ish-kreu i UÇK-së që u lejua nga Haga për ta vizituar familjen, do të jetë i pranishëm në shtëpinë e tij deri rreth orës 17:00.
Ardhja e tij lidhet me gjendjen shëndetësore të bashkëshortes së Krasniqit, Sevdijes.
Pranë shtëpisë së familjes ndodhet edhe gazetarja e Klan Kosovës, Endrita Bajrami.
E njëjta raporton se ekipet e EULEX-it pritet të largohen nga shtëpia, derisa të njëjtën do ta ruajë Policia e Kosovës.
“Familjarët kanë kërkuar me qëndru të qetë”, citoi një burim, gazetarja Bajrami, njofton Klankosova.tv.