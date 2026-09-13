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Matthias Jaissle ka kontaktuar privatisht Eddie Howe për ta falënderuar për punën e bërë dhe gjendjen fizike të skuadrës që i la pas në Newcastle United.
Trajneri 38-vjeçar gjerman ka pasur një nisje fantastike në krye të skuadrës nga Tyneside, duke e nisur sezonin pa humbje në pesë ndeshjet e para.
Newcastle ka regjistruar fitore ndaj Tottenhamit, West Bromwich Albion dhe Millwall. Sipas raportimeve, Jaissle ka mbetur veçanërisht i impresionuar nga niveli fizik i lojtarëve, të cilët ishin përgatitur në mënyrë optimale nga stafi i Eddie Howe.
Kjo gjendje fizike i ka mundësuar skuadrës të përshtatet menjëherë me filozofinë e re të Jaissle, e cila bazohet në intensitet të lartë, presing dhe lojë agresive.
Pavarësisht fundit të vështirë të epokës së Howe, veçanërisht pas largimit të disa emrave të rëndësishëm gjatë verës, Jaissle ka bërë të qartë se ka respekt të madh për atë që paraardhësi i tij ndërtoi te Newcastle.
Gjermani vlerëson veçanërisht faktin që Howe i dha fund pritjes së gjatë për një trofe dhe e riktheu Newcastle United në Ligën e Kampionëve./Klankosova.tv