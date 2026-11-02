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Portland Trail Blazers do të jetë pa Ja Morant për të paktën katër javë, pasi ekzaminimet mjekësore konfirmuan një dëmtim të shkallës së dytë në muskulin e pasmë të kofshës së majtë (hamstring).
Klubi bëri të ditur se lojtari do të rivlerësohet edhe njëherë pas katër javësh.
Morant u lëndua më 29 tetor, gjatë përballjes me ish-skuadrën e tij, Memphis Grizzlies. Ai u largua nga parketi në çerekun e katërt, pasi kishte regjistruar 14 pikë dhe tri asistime në 23 minuta lojë, në humbjen e Portlandit me rezultat 124-103.
Lëndimi vjen në fillim të aventurës së tij me Blazers, ku në katër ndeshjet e para kishte mesatarisht 15.8 pikë dhe 5.5 asistime.
Megjithatë, katër javët e bëra publike nga klubi janë afat për rivlerësimin mjekësor dhe jo garanci për rikthimin e tij në parket.