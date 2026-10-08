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Nga një ecje e shpejtë 15-minutëshe e deri te gjumi i rregullt – kryerja e këtyre veprimeve që në moshën 30-vjeçare mund t'ju ndihmojë të mbeteni në formë të mirë edhe kur të arrini në të 70-at.
Mosha 30-vjeçare mund të jetë gjithashtu dekada e duhur për të filluar reduktimin e konsumit të alkoolit, transmeton Klankosova.tv.
Konsumi i alkoolit lidhet me ndryshime në shprehjen gjenetike të trupit, të cilat përshpejtojnë plakjen. Alkooli është gjithashtu një faktor kryesor që prish gjumin; ruajtja e një orari të qëndrueshëm gjumi është thelbësore për të shmangur tkurrjen e trurit të lidhur me moshën dhe për të ulur rrezikun e demencës në dekadat e ardhshme. Kjo përfshin faktin që duhet të flini dhe të zgjoheni në të njëjtën kohë çdo ditë - një praktikë e njohur si rregullsia e gjumit.
Gjumi jo vetëm që i mundëson trupit të përqendrohet te riparimi i qelizave, por gjithashtu u jep njerëzve energjinë dhe motivimin për të ndjekur një stil jetese të shëndetshëm.
"Edhe nëse ju mungon gjumi për një natë të vetme, metabolizmi juaj ndryshon dhe vullneti për të bërë gjërat që ju mbajnë të shëndetshëm zbehet”./BBC.