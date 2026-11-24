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Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se Aleanca do të mbrohet nga çdo kërcënim në hapësirë, pas raportimeve se Rusia po përgatitet të lëshojë një satelit të pajisur me armë bërthamore, transmeton klankosova.tv.
Sipas raportimeve të mediave gjermane, gjatë këtij muaji, shtetet anëtare të NATO-s kanë shkëmbyer informacione të inteligjencës lidhur me mundësinë e lëshimit të një sateliti të tillë brenda 60 ditëve të ardhshme. Megjithatë, nuk është bërë e ditur se cili shtet i ka përgatitur këto raporte.
Sipas BBC, i pyetur për këto informacione gjatë një konference për media në Berlin, Rutte ka siguruar se NATO do të ndërmarrë të gjitha masat për të garantuar sigurinë e vendeve anëtare.
“Ne gjithmonë do të sigurohemi që të mbrojmë çdo centimetër të territorit të NATO-s, dhe kjo përfshin edhe garantimin e sigurisë sonë sa i përket hapësirës”, ka deklaruar Rutte.
Ndërkohë, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se nuk i kishte parë raportimet e fundit, por i cilësoi si jo të besueshme informacionet që bazohen në burime anonime.
Edhe ambasada ruse në Berlin i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i quajtur ato të pabazuara dhe pjesë të një fushate propagandistike.
Rutte ka theksuar se NATO ka në dispozicion disa mundësi reagimi dhe se Aleanca vazhdimisht vlerëson kapacitetet e saj mbrojtëse dhe parandaluese.