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Banorët e Big Brother VIP Kosova 5 kanë 21 karta speciale, secila prej të cilave përmban një fuqi të veçantë që mund të përdoret në çdo moment gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në vend. Disa prej tyre janë hapur, e disa të tjera jo.
Karta e Norës kishte të bënte me “Ushqimin”, e cila i mundëson asaj që të shijojë ushqimet e preferuara nga bota jashtë. Sipas përshkrimit në kartë, banorja mund të zgjedhë vaktet personale që dëshiron, ndërsa Vëllai i Madh do t’ia sjellë ato nga jashtë.
Megjithatë, ekziston një kusht i prerë: ushqimi është vetëm për personin që e përdor kartën dhe nuk mund të ndahet me asnjë banor tjetër.
“Unë mendoj që ka me zgjedh në atë moment që mërzitna nashta shumë ose më vyen diçka që më kujton në familje”, u shpreh Nora.
Mbetet të shihet se kur Nora do të vendosë ta përdorë këtë kartë dhe cilat ushqime do të zgjedhë nga bota jashtë.