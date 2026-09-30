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Trajneri i Kombëtarës së Kosovës, Franco Fodës, e ka mbajtur një në konferencë për media para ndeshjes ndaj Izraelit nesër në Ligën e Kombeve.
Foda para mediave tha se Izraeli është ekip i mirë, pavarësisht rezultateve.
Ai theksoi se do të mundohen të jenë sa më agresivë.
“Izraeli është një përfaqësuese e vështirë. Pavarësisht rezultateve ka treguar se është përfaqësuese e mirë. Ka futbollistë teknikë, të shpejtë dhe me lojtarë të fortë individual. Presim ndeshje të fortë, por ne do të mundohemi të jemi sa më agresiv në këtë përballje”, tha Foda.
"Dardanët" ballafaqohen nesër kundër Izraelit, në Debrecen të Hungarisë me fillim nga ora 20:45.